Il Napoli vuole Soumarè per rinforzare il centrocampo. De Laurentiis ha presentato un offerta ufficiale al Lille, ma i francesi hanno rifiutato.

Il Napoli torna su Boubakary Soumarè. Il centrocampista franco senegalese classe ’99 del Lille continua ad essere un chiodo fisso di Giuntoli. Soumaré è entrato nell’orbita del Napoli l’estate scorsa, ma le due società non si accordarono.

Soumaré, ex compagno di squadra di Osimhen, si è messo in mostra in mostra con la maglia dei francesi del Lille. Il franco senegalese è titolare inamovibile del centrocampo, sembra un predestinato e ricorda molto Yaya Touré. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe fatto un’offerta ufficiale per Boubakary Soumarè. Ecco i dettagli:

“C’è stato un altro tentativo per Soumarè del Lille, il Napoli ha proposto il prestito con diritto di riscatto a 30 milioni ma il presidente Lopez accetta solo offerte a titolo definitivo. Giuntoli, quindi, è concentrato su possibili affari low-cost o in prestito con diritto di riscatto ma le uscite rappresentano le priorità“.

LA STRATEGIA DEL NAPOLI SUL MERCATO

Le possibilità che Soumaré vesta la maglia del Napoli rasentano lo zero. La liquidità del club è molto bassa, anche l’impegno di risorse future diventa complesso. La strategia che il Napoli ha adottando sul mercato a 4 giorni dal termine, non ha prodotto grandi risultati.

Gli devono liberarsi di alcuni giocatori che non solo utili alla causa e al bilancio e ingaggiare un centrocampista per Gattuso.

Soumaré sarebbe l’ideale per il Napoli, giovane, di prospettiva e soprattutto un potenziale “campione”. A Giuntoli è stato offerto Bakayoko, il Chelsea lo cederebbe in prestito ma i 6 milioni di stipendio che il centrocampista percepisce sono un fardello troppo pesante per le casse azzurre.