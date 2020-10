Soumarè-Napoli, Valter De Maggio riporta alcune notizie in esclusiva. Il direttore di Radio Goal parla anche di Milik e Ounas.

Il calciomercato del Napoli vive gli ultimi intensi giorni. Gli azzurri hanno presentato al Lille, un’offerta da 30 milioni, rifiutata dalla società francese a causa della formula. De Laurentiis deve sfoltire la rosa e incamerare risorse economiche solo allora potrà pensare ai giocatori in entrata.

Il direttore della radio ufficiale del club partenopeo, ha riportato le ultime sul calciomercato del Napoli, partendo proprio dalla situazione legata a Soumarè. Ecco le parole di De Maggio:

“Soumarè al Napoli? Dalle notizie in esclusiva raccolte dalla nostra redazione filtra un interesse da parte del Napoli, ma che tuttavia non si traduce in nulla di concreto. Il calciatore piace, ma non sbarcherà in Campania, non in questa sessione di calciomercato almeno”

Valter De Maggio, giornalista, nel suo intervento nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche di Milik e Ounas. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Posso dirvi che le prossime due cessioni dovrebbero essere, a meno di sorprese, quelle di Arek Milik e di Ounas. Il centravanti polacco è richiesto soprattutto in Inghilterra, dalla Premier League. Ounas invece potrebbe restare in A. Piace a Cagliari e Parma“.