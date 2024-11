Napoli-Roma: l’Osservatorio può riaprire il settore ospiti, 50mila azzurri già pronti

Il big match del Maradona potrebbe rivedere i tifosi giallorossi sugli spalti dopo anni di restrizioni

Una decisione attesa che potrebbe riportare il grande calcio anche sugli spalti. L’Osservatorio sta valutando di autorizzare la presenza dei tifosi della Roma al Maradona per il big match di domenica contro il Napoli.

La novità più importante riguarda i supporter giallorossi non residenti nel Lazio, che potrebbero tornare a seguire la propria squadra in trasferta in una delle sfide più sentite del calcio italiano. Una svolta significativa che riaprirebbe uno dei settori ospiti più caldi della Serie A.

Il pubblico partenopeo ha già risposto alla grande: oltre 50mila biglietti venduti in prevendita, numeri che testimoniano l’attesa per una partita dal sapore speciale. Con l’apertura del settore ospiti, il Maradona potrebbe avvicinarsi alla capienza massima di 54mila spettatori.

“Napoli-Roma è da sempre una sfida che va oltre il campo”, ci spiega una fonte vicina all’Osservatorio. “Il possibile ritorno dei tifosi ospiti rappresenterebbe un segnale importante per il calcio italiano”. La decisione è attesa nelle prossime ore e potrebbe segnare un precedente significativo per le future trasferte.

L’ultima volta che il settore ospiti del Maradona aprì le porte, durante Napoli-Atalanta, si registrò un curioso record: un solo tifoso presente, lo scozzese Steven. Questa volta lo scenario potrebbe essere completamente diverso, con il ritorno di una delle tifoserie più passionali d’Italia.

I numeri dell’ultimo precedente parlano chiaro: 50.873 spettatori contro l’Atalanta, ma domenica questa cifra potrebbe essere ampiamente superata. Il calcio napoletano si prepara a vivere un’altra giornata di grande sport, dentro e fuori dal campo.