Napoli Punta al Quarto Posto a Natale: La Strategia di ADL

Il Napoli ha un obiettivo chiaro per questo finale di 2022: arrivare al quarto posto in classifica entro Natale.

Il Napoli ha un obiettivo chiaro per questo finale di 2022: arrivare al quarto posto in classifica entro Natale. È la missione ribadita dalla società durante la cena di squadra di mercoledì, come riporta Repubblica. L’ambizione del presidente De Laurentiis è quella di compiere una rimonta veloce in campionato grazie al nuovo corso Mazzarri.

Le tabelle non contano, l’orizzonte è il match con il Cagliari dell’ex allenatore azzurro. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare tra le prime quattro e agganciare la zona Champions.

Un traguardo alla portata secondo De Laurentiis, convinto che la scossa Mazzarri possa rivitalizzare l’ambiente. Il tecnico dovrà essere bravo a compattare il gruppo e a dare un’identità di gioco chiara alla squadra, troppo altalenante in questo primo scorcio di Serie A. I tifosi si aspettano una reazione d’orgoglio.

Intanto si lavora anche sul fronte rinnovi: in particolare, il Napoli sta provando a blindare Osimhen prima della Coppa d’Africa a gennaio. L’idea è quella di annunciare il prolungamento del nigeriano per Natale o al massimo a inizio 2023, prima di lasciarlo partire con la Nigeria. Un segnale forte per il presente e futuro.

Doppio segnale di fiducia da parte di ADL in questo finale d’anno. L’obiettivo è riportare entusiasmo nella piazza partenopea con risultati e rinnovi. Il quarto posto per Natale è la missione.