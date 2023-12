Osimhen avrebbe due richieste per accettare il rinnovo col Napoli. Il suo agente Calenda potrebbe incontrare ADL prima della gara col Cagliari.

Aurelio De Laurentiis ha indirettamente annunciato il rinnovo di Osimhen ma le sorprese sono dietro l’angolo. Secondo il Corriere dello Sport, le richieste del nigeriano sarebbero un ingaggio da 10 milioni fino al 2026 e una clausola superiore ai 100 milioni parametrata alle squadre interessate.

Roberto Calenda, agente di Osimhen, dovrebbe tornare a Napoli per la partita di domani contro il Cagliari. Non è escluso che possa incrociarsi con ADL per gettare le basi della firma.

Il presidente azzurro vuole annunciare al più presto il rinnovo del simbolo della squadra, corteggiato dalle big di Premier. Ma in questi casi è meglio non dare nulla per scontato.

Al Maradona potrebbe svolgersi un incontro decisivo tra De Laurentiis e Calenda per avvicinarsi alla fumata bianca e spegnere le voci di mercato su Osimhen, sempre più leader del progetto partenopeo.