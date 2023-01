Avv. Chiacchio: “Il Napoli rischia una penalizzazione? Ecco la verità”

Eduardo Chiacchio risponde alla domanda se il Napoli rischia una penalizzazione. L’avvocato dice qual è la verità

L’esperto di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, si è espresso sulla situazione attuale del Napoli nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sulle accuse che tanti giornali stanno rivolgendo alle altre squadre non colpite da provvedimenti per il caso plusvalenze: “Il Napoli è stato già prosciolto in due gradi di giudizio per la vicenda legata alle plusvalenze. Per rimettere tutto in discussione dovrebbero uscire fuori dei fatti nuovi, ma al momento non c’è nulla. Queste sono le notizie in mio possesso, quelle che ho raccolto in giro”.

Per l’avvocato Eduardo Chiacchio il Napoli non rischia nulla per il caso plusvalenze

“Non esistono rischi per il Napoli perché non sono comparse delle intercettazioni che rimettano tutto in discussione. La società azzurra rischierebbe la penalizzazione di due, tre punti qualora fosse ritenuta colpevole? Assolutamente no. Si potrebbe contestare al Napoli una singola operazione e sarebbe tutto da verificare l’eventuale comportamento scorretto dei partenopei. Il caso relativo alla Juventus è molto differente in quanto si accusa la società bianconera di una certa sistematicità in taluni comportamenti”, ha terminato Chiacchio.