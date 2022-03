Napoli-Milan, azzurri con una nuova maglia stile vintage con richiami agli anni ’80

Napoli-Milan potrebbe valere un pezzo di scudetto, gli azzurri per l’appuntamento con la storia indosseranno una nuova maglia ispirata agli anni ’80.

Napoli-Milan, si affrontano in un match che potrebbe valere una buona fetta di scudetto. Allo stadio Maradona ci sarà il tutto esaurito. La sfida tra azzurri e rossoneri riporta alla memoria le fantastiche battaglie vissute dal Napoli di Maradona e dal Milan di Sacchi alla fine degli anni 80. Il Napoli dovrebbe sfidare il M ilan conn una nuova maglia che richiama l’epopea degli anni 80. La scoietà partenopea ha deciso di anticipare il lancio della nuova maglia che inizialmente era previsto per le festività pasquali.

Come sarà la nuova maglia del Napoli in stile anni 80? A riferire qualche dettaglio su Twitter è stato l’account: A Tutela della maglia: “In Napoli-Milan farà il suo esordio in anticipo la maglia che avremmo dovuto vedere ad aprile. Sarà in stile vintage e richiamerà le maglie che hanno scritto la nostra storia negli ANNI ’80”.

Probabile che la nuova maglia del Napoli anni 80 abbia richiami espliciti a Maradona e possa diventare un oggetto di culto come lo sono state le tre precedenti divise. Grande attesa tra i tifosi.