Giordano ricorda il Napoli e Maradona: Aneddoto da pelle d’oca

Bruno giordano ex di Napoli e Lazio alla vigilia della sfida dell’Olimpico ricorda Maradona e racconta un aneddoto da brividi.

Il trio Ma.Gi.Ca. composto da Maradona, Giordano e Careca. era la punta di diamante del Napoli delle meraviglie degli anni d’oro di Maradona e dello scudetto .La Ma.Gi.Ca era anche la risposta di Napoli al Milan del trio degli Olandesi Gullit, Rijkaard e Van Basten allenati da un esordiente Arrigo Sacchi reduce dall’esperienza olandese.

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, accanto a Maradona ed eroe del primo scudetto della storia del club azzurro, nel 1987, ai microfoni del quotidiano Il Mattino ha parlato di Lazio-Napoli, ricordando gli anni trascorsi con maglia del Napoli . Giordano si è soffermato anche su Maradona raccontando un aneddoto da brividi:

“Il 21 aprile del 1984 rientrai in campo dopo un infortunio di 6 mesi. Un solo tocco e gol. L’anno dopo Maradona mi fermò nel sottopassaggio e mi disse: “Lo sai? La prossima stagione ti voglio al Napoli“.

E tutti sappiamo come è andata. Diego Armando Maradona più Bruno Giordano, coppia esplosiva, fatta di creatività, tecnica, feeling, gol e giocate da impazzire, che diventò tridente ineguagliabile con l’arrivo del brasiliano Antonio Careca nell’estate del 1987:

“Quello scudetto non lo cambierei per cinque a Milano o Torino. E poi la Ma.Gi.Ca. (Maradona-Giordano-Careca), che tutti ricordano come il tridente più forte della storia del calcio italiano”.