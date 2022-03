Putin si piegò a Maradona: L’incredibile retroscena – VIDEO

Vladimir Putin si piegò a Maradona. Il leader russo fece il possibile per incontrare El Pibe de Oro ma non tutto filò liscio…

Il Leader russo è balzato alla cronaca mondiale per la guerra in Ucraina ma in pochi sanno che Vladimir Putin si piegò al volere di Maradona. Nelle scorse ore è a galla un retroscena che vede protagonisti Vladimir Putin e Diego Armando Maradona. Durante i Mondiali in Russia nel 2018 il leader del Cremlino ha fatto di tutto per incontrare il famoso calciatore argentino ma El Pibe de Oro non ha accettato.

“Devo svegliarmi alle 9.30… Io alle 9.30 non mi sveglio. Non mi sveglio!”, aveva raccontato Maradona al suo entourage in un audio che solo ora è stato diffuso da Infobae.

“Ha fissato l’appuntamento troppo presto. Se fa un cocktail nel pomeriggio, metto un vestito e vado. Ringrazio Putin ma no, è deciso”, aveva aggiunto l’attaccante, più convinto che mai.

Come è finita? L’incontro tra Maradona e Putin c’è stato ma alle condizioni del pibe de oro Maradona non si Che Maradona fosse un uomo in grado fronteggiare chiunque, anche i potenti della Terra, lo si è capito grazie a testimonianze che hanno alimentato il mito di un campione dello sport, per molti diventato qualcosa di più. Nemmeno Vladimir Putin è riuscito ad intimorire Diego. Per Maradona sarà sempre così, il suo mito, la sua leggenda, lo precederà in eterno.