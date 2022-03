Svolta Dazn: si alla doppia visione, aumentano i prezzi

Dazn pronto a cambiare idea sulla ‘concurrency’ ed ammettere la doppia visione contemporanea per un singolo account. Il colosso britannico che detiene i diritti delle partite di Serie A, aveva preso in seria considerazione l’idea di eliminare la doppia visione per ogni account. Molti utenti, infatti, hanno sfruttato questa possibilità per dividersi il prezzo dell’abbonamento e guardare le partite sfruttando un solo account, ma da piattaforme diverse.

Ora la minaccia di Dazn di sospendere la visione in contemporanea su un singolo account sembra rientrare. Calcio e Finanza sottolinea che la società britannica rivedrà la sua posizione in termini di ‘concurrency’ e ripercorrerà le orme di Netflix. Quindi per gli utenti italiani sarà ancora possibile vedere contemporaneamente i match di Serie A, Champions League ed Europa League con un solo account Dazn, ma ad un prezzo maggiorato. Di quanto aumenteranno i prezzi Dazn? Questo non è ancora stato stabilito. In Spagna l’aumento si aggirerà intorno al 30%, mentre per il mercato italiano non è stato ancora deciso. Possibile che i prezzi europei si allineeranno, ma sicuramente con 29,99 non sarà più possibile avere l’accesso multiplo ed in contemporanea, allo stesso account.