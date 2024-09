Napoli, Lukaku a cena con ADL: La reazione del Bomber

Romelu Lukaku festeggia il gol all’esordio con una cena insieme a De Laurentiis, Manna e i nuovi acquisti. Il belga già innamorato della città

Romelu Lukaku ha fatto centro al primo colpo con la maglia del Napoli. L’attaccante belga ha esordito contro il Parma segnando subito e conquistando tifosi, Antonio Conte e la dirigenza azzurra.

La Gazzetta dello Sport racconta l’impatto di Lukaku con la realtà partenopea:

“Un impatto talmente forte, da sorprendere anche lui. Tra Romelu Lukaku e il Napoli è stato più di un amore a prima vista. È stato un corteggiamento al buio, un desiderio durato mesi.”

Il quotidiano sottolinea come la realtà abbia superato l’immaginazione per Lukaku:

“Difficile anche avvicinarsi a certe emozioni finché non le provi sulla tua pelle. Ed è per questo che adesso Lukaku non vuole più fermarsi, vuole concedersi anima e corpo al suo nuovo popolo, già pronto a incoronarlo di nuovo re, come fu a Milano.”

Aurelio De Laurentiis ha fatto un’eccezione per Lukaku, investendo 30 milioni per un 31enne con un ingaggio top. Il presidente ha voluto dimostrare la sua fiducia nel giocatore, organizzando una cena con lui, McTominay, Gilmour e il ds Manna.

La Gazzetta conclude: ma come ha reagito Lukaku?, il bomber ora si sente in debito con la città, Conte e De Laurentiis.

“Lukaku è tornato a sentire nelle vene quella fiducia che gli era mancata negli ultimi anni, e conosce solo un modo per dire davvero grazie: fare gol”.

Il Napoli ha scelto Lukaku come simbolo del suo rinascimento. Il belga sembra pronto a ripagare questa fiducia a suon di gol, iniziando una nuova era azzurra.