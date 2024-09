De Laurentiis: “Futuro ambizioso per il Napoli. Vogliamo lo stadio per gli Europei”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, alla presentazione dello sponsor Sorgesana, traccia il bilancio dei suoi 20 anni alla guida del club e svela i piani futuri

Aurelio De Laurentiis ha partecipato all’evento di presentazione dello sponsor Sorgesana presso Villa D’Angelo-Santa Caterina a Napoli. Il presidente azzurro ha colto l’occasione per fare il punto sui suoi 20 anni alla guida del Napoli, tracciando un bilancio e delineando i progetti futuri.

De Laurentiis ha sottolineato l’importanza della gestione familiare nel calcio:

“Ci sono denigratori delle aziende a tiraggio familiare, dicendo che non si espanderanno mai. Io non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese, tantomeno nel calcio. Un imprenditore deve dare un’impronta.”

Sul bilancio dei suoi 20 anni al Napoli, il presidente ha dichiarato:

“Bilancio ultra-positivo, in un paese complicato, Napoli veniva descritta come ingovernabile ed il calcio a Napoli ha dimostrato che qui si può e si deve lavorare.”

De Laurentiis ha poi smentito l’idea che il Napoli sia solo un club di passaggio:

“Si è sempre detto che Napoli è un club di passaggio per i calciatori. Falso! Oggi non siamo solo un club che lancia campioni, ma anche un punto di arrivo. Campioni affermati vogliono venire, uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli.”

Riguardo gli investimenti recenti, il presidente ha precisato:

“In una fase dove il calcio spende meno, il Napoli investe oltre 150mln di euro nel mercato estivo. Leggo che De Laurentiis impazzito, tira fuori tutti questi soldi, ma l’altro anno dopo lo Scudetto sbagliammo gli acquisti ma mica spendemmo poco…”

Infine, De Laurentiis ha parlato dei progetti futuri, in particolare dello stadio:

“Il secondo elemento è l’acquisto e la riqualificazione del Maradona: c’è un gruppo di lavoro interno al club per lo studio di riqualificazione anche delle aree circostanze. Ai napoletani l’eredità di uno stadio funzionale, ma anche un’esperienza quotidiana unica con aree commerciali, interattive, di ristorazioni e museo. In attesa del via libera del Comune alla vendita dello stadio, ma siamo ottimisti: il Comune si libererà di un costo e regalerà alla città un’opera moderna per gli Europei.”

Le parole di De Laurentiis delineano un futuro ambizioso per il Napoli, tra investimenti sul mercato e progetti infrastrutturali, confermando la volontà di consolidare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.