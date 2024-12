Kiwior-Napoli, è fatta! ‘Ha già comunicato la sua scelta

Il difensore polacco avrebbe comunicato ai suoi agenti la volontà di trasferirsi in azzurro.



Il Napoli accelera per Jakub Kiwior. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il difensore polacco dell’Arsenal ha già comunicato la sua scelta: vuole il trasferimento in azzurro dopo l’ennesima esclusione nella sfida contro l’Everton.

Il quotidiano rivela dettagli importanti sulla trattativa: “Il difensore polacco non teme la concorrenza di Rrahmani e Buongiorno nel ruolo. Con la qualificazione alla Champions League gli spazi per giocare sarebbero molto più ampi rispetto alla stagione in corso”.

Novità importanti anche sul fronte della trattativa, con Il Mattino che aggiunge: “Gli agenti del calciatore sono attesi in Italia nei prossimi giorni. Antonio Conte, per la prossima stagione, chiederà di avere a disposizione 4 difensori centrali di livello”.

Sul fronte economico la situazione è chiara: “Il Napoli potrebbe chiudere l’operazione a titolo definitivo già nella nel mercato di gennaio. La valutazione del cartellino da parte dei Gunners è di 20 milioni”.