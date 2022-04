Napoli in ritiro, arriva la prescrizione della società: “Voluto da Spalletti”

Il Napoli va in ritiro, la decisione è arrivata dopo la sconfitta con l’Empoli. Una presa di posizione dura da parte di società e allenatore. La società, attraverso un comunicato ufficiale su Twitter, ha voluto precisare che che è Spalletti ad aver chiesto di andare in ritiro permanente.

La SSC Napoli precisa che la decisione del ritiro è stata presa dall’allenatore Spalletti e condivisa dalla Società. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 24, 2022

Eppure nei due comunicati del Napoli si nota una incongruenza. Nel primo c’è scritto che la società ha deciso per il ritiro, nel secondo viene detto che Spalletti ha preso la decisione, avallato pienamente dalla società. È chiaro che Spalletti è un elemento della società azzurra, ma allo stesso tempo la comunicazione in due tranche della società partenopea non è apparsa del tutto precisa e puntuale. Resta comunque una decisione pesante da parte del Napoli che ancora una volta deve ricorrere al ritiro dopo risultati disastrosi. La sconfitta di Empoli è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma ancora una volta nel mirino ci finiscono allenatore e giocatore, mentre anche la la società dovrebbe fare un minimo mea culpa. Dato che oramai sono anni che si arriva a queste crisi assurde di risultati, con i nervi a fior di pelle. A pagare, ovviamente, sono sempre e solo i tifosi che anche oggi hanno dato prova di grande amore per la maglia azzurra.