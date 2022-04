Osimhen rischia la lite con alcuni tifosi, Juan Jesus lo ferma. Fischi a fine gara

I tifosi del Napoli giunti in massa al Castellani, hanno contestato la squadra dopo la sconfitta contro l’Empoli. Gli azzurri hanno lasciato il campo a testa bassa sotto una pioggia di fischi. Immagine della fine di un’epoca. Lo sfogo dei tifosi partenopei non è stato gradito da Victor Osimhen che si era avvicinato al settore ospite per salutare i tifosi azzurri. Il nigeriano è apparso un po’ nervoso e quasi pronto a reagire. Ad evitare che la situazione degenerasse è stato l’intervento di Juan Jesus che ha placato il nigeriano. Il difensore brasiliano ha abbracciato il suo compagno di squadra e lo ha calmato conducendolo poi verso gli spogliatoi.

Queste le parole dell’inviato di DAZN: “«A fine partita i 4mila tifosi del Napoli, molto calorosi durante la partita e nel prepartita hanno fischiato pesantemente l squadra. Solo 5 calciatori sono andati ad affrontare i fischi, in primis Insigne. Osimhen nervoso, è stato un po’ fermato da Juan Jesus che ha voluto così evitare ci fossero altre conseguenze. Non c’era un bellissimo clima. Per oggi le interviste del Napoli sono finite, c’è molto nervosismo».

Tra i giocatori azzurri vi era grande tensione dopo la sconfitta contro l’Empoli. Champions o meno, l’anno prossimo sarà un altro tipo di squadra. In un campionato mediocre la squadra di Spalletti non ha sfruttato l’occasione irripetibile.