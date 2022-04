Napoli, da martedì ritiro permanente. Pugno duro di De Laurentiis. Tensione a fine gara

Il calcio Napoli ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente. Il presidente De Laurentiis dopo il disastro contro l’Empoli ha preso una decisione forte verso tutto il gruppo azzurro.

Napoli,in ritiro da martedi

La sconfitta contro l’Empoli ha provocato una fortissima delusione tra i tifosi, i vertici della Ssc Napoli hanno cosi deciso che la squadra da andrà in ritiro permanente da martedì. Soltanto qualche ora per distrarsi a casa con i familiari, poi martedì il Napoli va in ritiro e può restarci fino al termine della stagione.

Da ambienti societari filtra la grande delusione da parte di Aurelio De Laurentiis. Il patron in accordo con Luciano Spalletti, ha deciso per il ritiro a Castel Volturno a partire dalla giornata di martedì. La notizia è stata resta ufficiale attraverso i canali social della SSC Napoli: “La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente”.

A fine gara nello spogliatoio del Napoli i giocatori si sono lasciati andare ad un duro sfogo. Durante il ritiro, Spalletti proverà a ricompattare il gruppo Napoli in vista della prossima partita contro il Sassuolo nella partita del Maradona.