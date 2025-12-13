Napoli, Gutierrez rientra a Udine: Conte ritrova soluzioni
Un primo recupero, in attesa di completare l’opera. In vista della trasferta di Udine, il Napoli si prepara a ritrovare Miguel Gutierrez, rimasto fuori nelle ultime cinque partite a causa di un problema alla caviglia. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’esterno è pronto a tornare almeno tra i convocati, una notizia importante per Antonio Conte in una fase della stagione segnata da impegni ravvicinati.
Il rientro di Gutierrez rappresenta un segnale positivo per una rosa che, gradualmente, tornerà ad allungarsi nelle prossime settimane. Restano però alcune incognite: è a rischio forfait Juan Jesus dopo il colpo rimediato a Lisbona, mentre va monitorata la situazione di Lobotka, anche lui vicino al rientro come spiegato dallo stesso Conte dopo la gara di Champions contro il Benfica. Per Lukaku, invece, l’obiettivo dichiarato resta la Supercoppa di Riyad, come sottolinea ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport.
Gutierrez difficilmente partirà dall’inizio, ma potrà rappresentare una risorsa a gara in corso sulla corsia mancina. Un’opzione preziosa in un periodo in cui si gioca praticamente ogni tre giorni. Il calendario, infatti, non concede tregua: dopo Lisbona e Udine, il Napoli volerà subito in Arabia Saudita per la Supercoppa, con la semifinale in gara secca contro il Milan di Allegri in programma giovedì prossimo. Uno scenario che, come evidenzia Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, spinge Conte a valutare rotazioni mirate.
La squadra è tornata ad allenarsi ieri mattina a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso post-Champions. Il rientro a Napoli è avvenuto soltanto alle 4.30 del mattino a Capodichino, dopo tre ore di volo, accumulando ulteriore stress fisico e mentale. Per questo, al Bluenergy Stadium non sono esclusi alcuni cambi. Conte valuta Spinazzola al posto di Olivera e riflette soprattutto sull’impiego di Politano in attacco. Se dovesse giocare con Neres, il brasiliano potrebbe spostarsi a sinistra con Lang inizialmente in panchina. Le scelte definitive arriveranno dopo la rifinitura, anche perché, come ricorda Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, Conte non parlerà in conferenza stampa nel post-coppe.