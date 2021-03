CorSport – Napoli, Giuntoli in bilico, non è sicuro della riconferma. Spunta il possibile sostituto

Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare Napoli. Il futuro del DS è in bilico. Le scelte di mercato del dirigente non hanno convinto.

NAPOLI – Il club di Aurelio De Laurentiis a fine stagione saluterà Gennaro Gattuso, anche se il tecnico dovesse centrare la qualificazione in Champions League. Quello di Gattuso potrebbe non essere l’unico addio, in fatti secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, anche Cristiano Giuntoli potrebbe salutare l’azzurro a fine stagione: