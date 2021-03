Napoli, ansia per Zielinski: Un positivo al Covid in nazionale

Zielinski tiene il Napoli in ansia. Un positivo al Covid -19 nella nazionale polacca.

Le nazionali continuano a dare preoccupazioni al Napoli. L’ultima viene da Piotr Zielinski. Il polacco nelle ultime partite sembra essere tornato ad un alto livello di forma. Anche contro la Roma è stato uno dei migliori in campo.

Il centrocampista ha risposto alla convocazione in nazionale per le qualificazioni ai mondiali 2022 in Qatar.

Dal ritiro della Polonia arrivano notizie che mettono il Napoli in fibrillazione: Ci sarebbe un positivo al Covid tra i giocatori convocati. La società di Aurelio De Laurentiis attende l’esito dei tamponi. Zielinski era stato colpito dal Coronaviruss e si era negativizzato ad ottobre.

Ecco il messaggio pubblicato su Twitter dal , team manager della Polinia, Jakub Kwiatkowski:

“La nazionale polacca ha ricevuto questa mattina i risultati del test SARS-Cov-2. Purtroppo, nel caso di Mateusz Klich, il risultato è positivo. Il calciatore sta bene e non mostra sintomi della malattia, ma la sua trasferta a Budapest è esclusa. Oggi verranno ripetuti i test”.