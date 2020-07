Osimhen, Giuntoli contento per la riuscita della trattativa. Il direttore sportivo del Napoli ha parlato delle manovre di mercato.

Il Napoli ha annunciato il colpo più costoso dell’era De Laurentiis. La società partenopea ha perfezionato l’acquisto dal Lille di Victor Osimhen. L’operazione legata al Bomber Nigeriano si avvicina ai 100 milioni di Euro.Una cifra enorme che ha rappresentato un grande sacrificio per il calcio Napoli.

Come ha spiegato De Laurentiis, Osimhen è stato voluto fortemente da Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli ha parlato della trattativa ai microfoni di sky sport 24. Ecco le sue parole

“Victor Osimhen è un attaccante giovane e di grandissima prospettiva. Ha tante qualità importanti, è un calciatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle che già abbiamo in rosa. Con il suo arrivo il reparto offensivo è al completo. Ci separeremo con Milik, è questa la volontà di entrambi, quella di separarci“.

Giuntoli ha poi parlato del calciomercato del Napoli: “A settembre faremo le nostre valutazioni in relazione alle varie possibili cessioni. Gennaro Gattuso ha dimostrato di avere grande capacità nella gestione del gruppo, ma non solo su questo versante. Anche nella gestione del campo e degli allenamenti. Se fosse per me, Hirving Lozano non si muoverebbe da qui, ci ha messo più di quanto pensassimo a far vedere lampi di qualità in queste ultime partite“.