De Laurentiis toglie Hysaj dal mercato. L’esterno albanese è tornato a nuova vita con l’arrivo di Gattuso. Secondo l’agente è pronto rinnovare il contratto in scadenza nel 2021.

Aurelio De Laurentiis non vuole cedere Hysaj. L’esterno albanese dopo la brutta esperienza sotto la gestione Ancelotti, con Gattuso sta tornando ai suoi livelli. Hysaj si era imposto all’attenzione dei maggiori club Europei nel Napoli di Sarri, dove era titolare inamovibile.

Il Chelsea ha provato in più sessioni di calciomercato a rilevare il cartellino dell’Albanese, ma il patron De Laurentiis ha sempre rifiutato. La situzione si era capovolta con l’arrivo di Carlo Ancelotti, Hysaj, come Koulibaly e non solo, ha subuto una vera e propria involuzione tecnica e tattica e l’agente ne ha chiesto la cessione . Tra i meriti di Gattuso rientra anche il recupero di Elseid Hysaj, come rivela l’edizione odierna di tutto sport.

DE LAURENTIIS CAMBIA IDEA SU HYSAJ

“L’avvento di Gennaro Gattuso ha fatto rinascere alcuni calciatori che erano caduti nel dimenticatoio o ai margini della rosa azzurra. Uno di questi è certamente Elseid Hysaj. Alla luce delle ultime incoraggianti prestazioni Aurelio De Laurentiis non sarebbe così più tanto convinto di cederlo a cuor leggero, ma andrà convinto il calciatore albanese a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021“.

“Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo, ha spiegato l’agente di Hysai ai microfoni di radio punto nuovo. Abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: è Hysaj che deve decidere se rimanere o no. Non bisogna dimenticare che Hysaj è stato uno dei migliori terzini d’Italia con Sarri, a parte la parentesi Ancelotti. Ora con Gattuso si sta rivedendo lo stesso Hysaj dei tempi di Sarri quando ricevemmo l’offerta del Bayern Monaco. Sta pagando lo scotto dell’anno e mezzo con Ancelotti“.