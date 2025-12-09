9 Dicembre 2025

Napoli, Conte sceglie la continuità: confermata la squadra anti-Juve

Avanti con la squadra che ha battuto la Juventus. È questa la linea raccontata da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, secondo cui Antonio Conte non sembra intenzionato a modificare il Napoli reduce da cinque vittorie consecutive dopo la sosta. Per la sfida di Champions contro il Benfica di Mourinho, la formazione vista domenica appare nuovamente blindata, nonostante qualche ballottaggio tipico della vigilia.

Come analizza Tarantino sul Corriere dello Sport, la rosa mantiene valore e profondità anche in piena emergenza: Spinazzola insidia Olivera a sinistra, mentre Politano — titolarissimo fino a un mese fa — ora rappresenta la prima alternativa sugli esterni offensivi. Un segnale della crescita del gruppo e della forza delle nuove gerarchie, con il tridente Neres-Hojlund-Lang che continua a trascinare gioco e risultati.

Sul fronte programmazione, prosegue Tarantino sul Corriere dello Sport, oggi arriveranno indicazioni più precise: allenamento mattutino a Castel Volturno, poi volo per Lisbona. La conferenza di Conte è fissata alle 19 locali (le 20 italiane). Il Napoli dovrà fare i conti ancora una volta con una lista lunghissima di indisponibili: Meret, Gutierrez, Gilmour, Anguissa, Lobotka, De Bruyne e Lukaku, oltre a Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista UEFA a inizio stagione.

In campo, come spiega Tarantino sul Corriere dello Sport, sarà ancora 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta, difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno; poi Elmas e McTominay in regia, rinforzati dalla conferma di Di Lorenzo a destra. Davanti nessun dubbio: Neres, Hojlund e Lang formano il tridente che ha cambiato il vento e il volto del Napoli, protagonista delle quattro vittorie di fila tra Serie A e Champions dopo la gara di Bologna.

