Napoli, Conte vuole un difensore: Bijol in pole. Manna valuta anche il piano B

Il tecnico salentino ha chiesto rinforzi per la difesa: due nomi sul taccuino di Manna

Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto difensivo. Antonio Conte ha lanciato un messaggio chiaro alla società: servono rinforzi di spessore per il pacchetto arretrato.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino non è pienamente soddisfatto delle alternative a disposizione. Rafa Marin e Juan Jesus non offrono le garanzie richieste dal sistema di gioco di Conte, che nel suo 3-5-2 necessita di difensori affidabili e pronti all’uso.

Bijol primo obiettivo

Il nome in cima alla lista di Giovanni Manna è quello di Jaka Bijol. Il centrale dell’Udinese, 25 anni, è un profilo che il Napoli segue da tempo e che potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per la retroguardia azzurra. Il club friulano valuta il difensore sloveno circa 15 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per le casse di De Laurentiis.

L’alternativa Kiwior

L’altro nome caldo è quello di Jakub Kiwior. Il centrale polacco dell’Arsenal, ex Spezia, potrebbe tornare in Serie A qualora i Gunners aprissero al prestito. Una pista da monitorare con attenzione nelle prossime settimane.

Il Napoli vuole accontentare Conte e rinforzare un reparto che necessita di alternative di livello. Bijol rappresenta l’obiettivo principale, ma attenzione alla suggestione Kiwior. Il mercato di gennaio si avvicina e gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati.