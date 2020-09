Napoli, su Boga: Il Sassuolo chiede 40 milioni. La reazione dei partenopei

Il Napoli non molla Boga. Il Sassuolo chiede 40 milioni, sul giocatore anche il Bayer Leverkusen e Rennes.

Il Napoli vuole Jeremie Boga ma deve prima cedere per fare cassa. I partenopei però non mollano l’esterno del Sassuolo. Boga in queste ore è risultato positivo al Coronavirus, la notizia è stata annunciata dalla società neroverde tramite il sito ufficiale:

“Dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante Jeremie Boga. Il calciatore, è “asintomatico” e non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti“.

Nonostante il Covid, Boga è uno degli uomini più richiesti sul mercato, come ha spiegato l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo il Napoli sarebbe tornato alla carica per Boga.

Gli emiliani hanno chiesto 40 milioni per il cartellino. Cifra ritenuta fuori mercato dai partenopei. Su boga è forte anche l’interesse di Rennes e Bayer Leverkusen.

Il club tedesco è pronto a reinvestire sul mercato i soldi incassati dalla cessione di Havertz al Chelsea e uno dei principali obiettivi sarebbe proprio il 23enne ivoriano.

I francesi avrebbero offerto al Sassuolo 15 milioni più 5 di bonus. Un’offerta che però non si avvicina alla valutazione che il Sassuolo dà del giocatore.

Sull’esterno franco-ivoriano sono davvero tanti i riflettori puntati, ma alla fine potrebbe spuntarla il Napoli.