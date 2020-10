Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoria del Napoli contro L’Atalanta per 4-1. il patron su Twitter pungola la Juventus.

Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha pubblicato un messaggio su Twitter dopo la vittoria della squadra azzurra per 4-1 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il patron si è complimentato con Gattuso e i suoi ragazzi: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino“.

De Laurentiis ha pungolato la Juventus confermando quanto detto da Gattuso, il Napoli voleva giocare a torino, cassando di fatto tutte le illazioni che sono piovute dal capoluogo piemontese.

Il Napoli ha strapazzato, Parma, Genoa e Atalanta. Gli azzurri hanno annientato la squadra più in forma del campionato in soli 45 minuti. Affermare che non gli azzurri volevano evitare la gara di Torino è ridicolo oltre che menzognero.

Il 4-1 con cui è stata asfaltata l’Atalanta al ‘San Paolo’ non fa altro che aumentare a dismisura i rimpianti del Napoli in relazione alla sfida non giocata contro la Juventus.

Il Giudice Sportivo ha decretato la vittoria per 3-0 a tavolino dei bianconeri e ha punito gli azzurri con un punto di penalizzazione in classifica.

Il Napoli oggi ha dato continuità alla scia positiva in campionato. In molti cominciano a chiedersi se, a giudicare anche dalle difficoltà mostrate dalla Juventus, una prestazione del genere poteva essere replicata anche all’Allianz Stadium.