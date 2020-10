Per Costacurta la vittoria del Napoli è solo demerito dell’Atalanta. Piccinini risponde all’ex Milan.

Il Napoli ha battuto l’Atalanta per 4-1. gli uomini di Gattuso annichiliscono la squadra di Gasperini, arrivata al San Paolo con i favori del pronostico. Al Napoli bastano 45 minuti e 4 reti per rispedire la Dea a Bergamo.

La squadra di Gattuso ha giocato una partita perfetta, nonostante le ultime due settimane siano state cariche di tensioni per la delicata questione Juventus-Napoli.

Negli studi si Sky sport, però non l’hanno vista cosi. Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, sostiene che la vittoria del Napoli è avvenuta esclusivamente per i demeriti dell’Atalanta. Ecco le sue parole:

COSTACURTA SU NAPOLI-ATALANTA

“Devo dire che la vittoria del Napoli è avvenuta più per demeriti della squadra ospite, è stata la partita più deludente della squadra di Gasperini negli ultimi anni, e chi se l’aspettava. Per questo dico, il Napoli l’ha sicuramente preparata bene, ma l’Atalanta ha disputato una prestazione del tutto negativa contro gli azzurri”.

Matteo Marani, ha poi aggiunto: “Beh, parliamoci chiaro, bisogna evidenziare che l’Atalanta era più stanca del Napoli, perché aveva molti nazionali che sono tornati solo negli ultimi giorni. Ma lasciatemi dire che la squadra ospite ha sofferto molto Osimhen, questo è un calciatore incredibile, nessuno mai era riuscito a mettere in difficoltà la squadra orobica come ha fatto l’attaccante del Napoli con le sue caratteristiche specifiche”.

NAPOLI-ATALANTA, LA RISPOSTA DI PICCININI A COSTACURTA

Sandro Piccinini, tramite il proprio profilo Twitter ha risposto per le rime a Costacurta: “Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giustamente si è esaltata la squadra di Gasperini. Oggi farei lo stesso con il Napoli. Se l’Atalanta non si è espressa al meglio il merito è di Gattuso”.

Le parole di Piccinini sono da applausi. Il giornalista ha dato una lezione di stile e competenza ad Alessandro Costacurta.