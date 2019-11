Napoli, Ancelotti ridisegna il 4-4-2. Elmas e Fabian esterni

Carlo Ancelotti ridisegna il Napoli. Il tecnico non molla il suo 4-4-2. Elmas e Fabian Ruiz esterni

Milan-Napoli è la gara della verità per gli azzurri. Ancelotti ridisegna il suo 4-4-2 . Insigne-Lozano è la nuova ‘invenzione’ del tecnico che con ogni probabilità darà spazio ai due calciatori fin dal primo minuto. Il tecnico di Reggiolo accantona l’idea del 4-3-3 sarriano, chiesto a gran voce dalla squadra e dalla società.

Il tecnico partenopeo non potrà contare su Mario Rui, Ghoulam e Milik. La linea difensiva a protezione di Meret, dovrebbe essere completata da Luperto, Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly.

A centrocampo si rivedrà Allan, che riprenderà il suo posto in mediana dopo l’infortunio al ginocchio al fianco di Zielinski, mentre sugli esterni potrebbero agire Elmas (favorito su Callejon) e Fabian Ruiz.

In attacco, Milik non ci sarà per infortunio e Mertens potrebbe inizialmente partire dalla panchina. A San Siro potrebbe quindi toccare al duo Insigne-Lozano.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. All.: Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Insigne. All.: Ancelotti

Milan-Napoli streaming e diretta tv

L’anticipo del sabato sera Milan-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, e al numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.