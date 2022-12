Museo Maradona, De Luca: “Idea bellissima, ma chi lo paga?”

Vincenzo De Luca ritiene che il Museo Maradona è un’idea bellissima ma ha dubbi su chi paga

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso la sua opinione sulla realizzazione del Museo Maradona. A Il Mattino, il governatore campano è felice dell’idea avuta da De Laurentiis ma ha dei dubbi: “È un’idea bellissima realizzare il museo Maradona all’interno dello stadio dedicato al pibe de oro, mi viene solo un dubbio: chi paga? La Regione è pronta a collaborare. Anche se tutti battono cassa e pensano che Santa Lucia abbia risorse illimitate”, ha sottolineato il presidente della Campania.

Per De Luca il Museo Maradona è una bellissima idea di Aurelio De Laurentiis

“Con De Laurentiis abbiamo un ottimo rapporto, negli ultimi anni abbiamo investito 28 milioni di euro per rifare lo stadio quando ancora si denominava San Paolo sia per le Universiadi che per la realizzazione del miglio azzurro. Comunque il museo Maradona, soprattutto dopo la vittoria dell’Argentina, credo sia una bella idea, una bella testimonianza di valori sportivi, considero questa idea di De Laurentiis molto positivamente, aspetto di capire il resto”, ha riferito De Luca che si augura che il Museo dedicato all’ex Pibe de Oro possa presto diventare realtà ed ospitare milioni di tifosi di Diego.