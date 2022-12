Jacobelli: “Napoli? Solo un incidente di percorso col Lille. Vi spiego perché?”

Xavier Jacobelli ritiene che per il Napoli è solo un incidente di percorso la sconfitta col Lille e spiega il motivo

Il Napoli ha pagato dazio nelle amichevoli contro Villarreal e Lille. Più di qualche campanello d’allarme sta squillando nell’ambiente partenopeo. Nonostante l’1-4 di ieri sera al “Maradona”, il giornalista Xavier Jacobelli non fa drammi ai microfoni di Sportitalia: “Questa battuta d’arresto del Napoli è solo un incidente di percorso. Le squadre hanno ricominciato la preparazione, alcune di queste hanno avuto molti giocatori impegnati nel mondiale, ma credo che sia prematuro giudicare questo passo falso del Napoli. Mancavano 5 nazionali nello schieramento partenopeo, ma non credo che Spalletti sia preoccupati di questa battuta d’arresto”.

Il direttore di Tuttosport ha parlato anche di Cristiano Ronaldo ai microfoni di TMW Radio: “Ognuno può dire ciò che vuole, ma resta intatta la grandezza straordinaria di questo campione. Trovo insopportabile il trattamento e le critiche ricevute da Ronaldo, anche in patria. Il Portogallo è stato eliminato per le scelte folli del ct Santos, a cominciare proprio dall’altalena tra campo e panchina di Ronaldo. Cristiano ha sicuramente vissuto una delle più cocenti delusioni della sua carriera, ma se il Portogallo è arrivato a vincere un Europeo e una Nations League è merito suo. Ha segnato 118 gol in Nazionale, cinque mondiali in cui ha trovato il gol. Questi sono numeri, il resto se li porta via il vento”.