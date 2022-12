Ziliani: “Orrido puzzle Juventus. Una sentenza ridicola”

Paolo Ziliani esplode dicendo che si tratta di un orrido puzzle Juventus e di una sentenza ridicola”

Paolo Ziliani pone l’attenzione sull’inchiesta che vede coinvolta la Juventus. Il giornalista sportivo ex Mediaset è esploso su Twitter in seguito alle parole di Giorgio Chiellini ai magistrati: “Si sapeva già tutto ma bene che lo si riscopra. La #Juventus fece sparire dai bilanci 90 milioni (2020) + 60 (2021). Illecito. Minimo di 1 mese di squalifica per i giocatori, di 1 punto di penalizzazione-Juve per ogni giocatore (40 in tutto), multa minimo di 150 milioni (90+60)”.

Ziliani ritiene che la questione Juventus è una cloaca a cielo aperto

“Insalvabile sulla “manovra stipendi, la Juventus sarebbe tranquilla sul fronte “plusvalenze fittizie” in quanto già assolta in campo sportivo. Ma le carte di Torino dicono che quella sentenza è ridicola, non ha tenuto conto del principio contabile IAS 38, decisivo in merito” ha proseguito Ziliani che non vuol far passare sotto traccia alcuni aspetti importanti.

“E comunque: tutti scioccati oggi di fronte all’illecito provato di 150 milioni di stipendi fatti sparire da due bilanci, ma questa è solo una tessera dell’orrido puzzle-Juventus, una cloaca a cielo aperto. Voi la conoscete già, vi ripropongo però le conclusioni dei PM di Torino” ha concluso il giornalista de Il Fatto Quotidiano.