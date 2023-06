Moggi: “A De Laurentiis consiglio Zidane. Non c’è possibilità che Mancini approdi al Napoli”

L’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul prossimo allenatore del Napoli.

Tantissime voci sul prossimo allenatore che raccoglierà l’eredità pesante di Luciano Spalletti alla guida. Conferme dell’Equipe per Christophe Galtier, ma ancora nulla di ufficiale così come incessanti i rumors sul tecnico francese Zinedine Zidane che ieri è stato avvistato a Capri scatenando varie speculazioni su un possibile incontro con De Laurentiis.

A soffermarsi sulla questione allenatore è stato anche l’ex dirigente azzurro, Luciano Moggi, che ha detto la sua nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss:

“Zinedine Zidane al Napoli? Certo che lo consiglierei ad Aurelio De Laurentiis. Il francese ha le qualità per andare ovunque, anche nel capoluogo campano. Ha il carisma per comandare lo spogliatoio, le qualità giuste per fare bene. L’eredità che lascia Luciano Spalletti è però pesantissima”.

Ancora su Luciano Spalletti: “Il fatto che abbia deciso di prendersi un anno sabbatico mi lascia pensare. Probabilmente il mister non era convinto di fare bene, forse teme che qualche big possa andare via. Non voleva vanificare quanto di buono ha fatto nella seconda stagione nel capoluogo campano”.

Su Roberto Mancini: “A mio avviso non c’è nessuna possibilità che approdi a Napoli. Resterà alla guida della nazionale italiana anche dopo la Nations League”.