Kim via da Napoli, chi è il sostituto? De Maggio conferma: “Non sarà Danso e nemmeno Hancko”

Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Kim, chi è il sostituto del coreano? De Maggio svela ulteriori dettagli.

Kim Min-jae, difensore sudcoreano e ‘gigante’ della difesa del Napoli, non rimarrà all’ombra del Vesuvio la prossima stagione. Secondo quanto riportato oggi da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il Napoli sarebbe in contatto con il Bayern Monaco, determinato ad avere il difensore del Napoli e pronto a pagare la clausola rescissoria.

A soffermarsi sulla notizia è stato anche il giornalista Valter De Maggio, che ha escluso due profili importanti come sostituti di Kim. Di seguito le parole di De Maggio a Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss: “Il sostituto di Kim non sarà Danso e nemmeno Hancko. Ci risulta che c’è un altro nome, a sorpresa”. Il cronista però non ha fatto nomi.

De Maggio ha poi dato una novità di mercato, il Napoli sarebbe in contatto per Orsolini: “Il Napoli sarebbe interessato al calciatore ora al Bologna. Fonti vicine al calciatore ci fanno sapere che ci sia stato qualche contatto”.