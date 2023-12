Moggi: “De Laurentiis fortunato, il Bari ancora rimpiange la Serie A”

Luciano Moggi rivela la fortuna di De Laurentiis e le chance perse del Bari. Calcio e intrighi dalla Biennale di Venezia.

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante un’intervista esclusiva alla Biennale di Venezia. Nel corso della conversazione, Moggi ha sottolineato il successo imprenditoriale di De Laurentiis nel guidare il club azzurro verso la vittoria dello scudetto, mantenendo al contempo un bilancio in attivo.

Il dirigente sportivo ha anche toccato il delicato tema degli stipendi nel calcio, sottolineando che, nonostante alcuni necessari rinnovi contrattuali, De Laurentiis è riuscito a gestire una situazione salariale vantaggiosa per il club.

Tuttavia, Moggi ha suggerito che la fortuna abbia giocato un ruolo cruciale nella storia di De Laurentiis, affermando: “De Laurentiis è entrato senza sapere cos’era il calcio ed è diventato qualcuno che ha salvato una società di calcio ed è un imprenditore che ha portato la squadra a vincere lo scudetto col bilancio in attivo. E devo dire, pur sapendo che ci sono alcuni rinnovi da dover fare, che gli stipendi sono davvero bassi”.

Ma il colpo di scena è arrivato quando Moggi ha collegato la fortuna di De Laurentiis alla permanenza del Bari in Serie B: “Ma lui è anche un pochino fortunato… stava andando in Serie A anche il Bari. Sapete cos’è successo in quell’occasione? Gli stava bene il pari, se doveva vincere forse il Bari avrebbe vinto, perché era superiore al Cagliari”.

Attualmente, il Bari affronta un periodo difficile, trovandosi al di fuori della zona play off. Questa sera, la squadra pugliese affronterà lo Spezia allo Stadio Picco, cercando di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Sudtirol. Un’occasione cruciale per dimostrare che la Serie A è ancora nei loro sogni, nonostante la situazione attuale.