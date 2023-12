Chirico: “Come si spiega l’abbraccio di Allegri dopo la vittoria sul Napoli?”

Scopri le strategie nascoste di Allegri e Inzaghi nella corsa allo scudetto 2023. Un’analisi appassionata di Marcello Chirico su Juventus e Inter.

Il campionato italiano di Serie A è in pieno fermento, e le due squadre che sembrano destinate a contendersi lo scudetto sono la Juventus e l‘Inter. Marcello Chirico, noto giornalista e appassionato tifoso juventino, ha recentemente pubblicato un approfondito editoriale su ilbianconero.com, analizzando i dettagli della lotta per il titolo.

Chirico si sofferma sulla dichiarata determinazione di entrambi gli allenatori, Allegri e Inzaghi, nel perseguire l’ambizioso obiettivo dello scudetto. La Juventus, nonostante il suo attuale piazzamento in classifica, continua a essere un avversario temibile sotto la guida di Allegri. Il tecnico, pur mantenendo un approccio cauto nelle interviste pubbliche, sembra nascondere un’ambizione più profonda.

“Il gioco a nascondino continua. Ma chi si sta nascondendo di più tra Juventus e Inter? Allegri che continua a dire che l’obiettivo della sua Juve resta quello di tornare la prossima stagione a rigiocare la Champions, oppure Inzaghi che tiene aperti tutti i fronti senza puntarne nemmeno uno?” scrive Chirico nel suo editoriale.

Il giornalista evidenzia le dichiarazioni contrastanti di Allegri, che minimizza i 36 punti totalizzati dalla squadra finora, definendoli insufficienti, ma che, secondo Chirico, celano una determinazione palpabile. Il caloroso abbraccio di Allegri ai giocatori dopo la vittoria contro il Napoli, secondo Chirico, suggerisce una consapevolezza interna della reale portata della squadra in questa stagione.

Chirico passa poi ad esaminare la situazione dell’Inter guidata da Simone Inzaghi. Nonostante la squadra si trovi in una posizione di forza in classifica, Inzaghi è sotto pressione per portare a casa il titolo che sfugge dall’arrivo del tecnico. L’analisi di Chirico sottolinea la forza della rosa interista, guidata da un Lautaro in forma smagliante.

“Mente Inzaghi che sta inseguendo questa benedetta seconda stella da quando è arrivato all’Inter e, per un motivo o per l’altro (compresi degli errori suoi), finora non è riuscito a centrarla. Questo potrebbe/dovrebbe essere l’anno buono perché, obiettivamente, ha a disposizione la rosa più forte della Serie A, trainata da un Lautaro capocannoniere e con una consapevolezza dei propri mezzi superiore alle precedenti due stagioni.”

Chirico invita i lettori a osservare attentamente gli sviluppi futuri di questa appassionante corsa allo scudetto e sottolinea la sfida tattica che si sta svolgendo a porte chiuse, lontano dagli occhi del pubblico. Sia Allegri che Inzaghi sembrano avere strategie nascoste, e solo il tempo dirà chi avrà la meglio in questa stagione calcistica avvincente.