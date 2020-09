Calciomercato Napoli con l’agente di Arek Milik che prova a portare il calciatore via da Napoli, ma dovrà rinunciare ai bonus.

Fino ad ora la trattativa per la cessione di Arek Milik è stato un vero e proprio rebus. Oggi c’è un incontro con il Tottenham, ma secondo Il Mattino anche l’Atletico Madrid ci sta facendo un pensiero. Perso Suarez il club spagnolo deve trovare un attaccante, dato che anche Morata è andato alla Juventus. In ogni caso bisogna trovare anche l’accordo tra Milik ed il Napoli, fino ad ora le divergenze tra club e giocatore sono state uno dei fattori che ha bloccato l’affare con la Roma. Ma per favorire il passaggio anche l’agente del calciatore si dovrà mettere l’anima in pace a rinunciare ai bonus che David Pantak chiede, ma che il Napoli non gli vuole riconoscere in alcun modo: