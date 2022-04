Milan stop col Bologna, Napoli col fiato sul collo. Classifica e calendario

Si infiamma ancora di più la corsa scudetto con il Milan che non riesce ad andare oltre il pareggio con il Bologna. Allo stadio San Siro di Milano la partita termina 0-0 con un Milan che prova a trovare il gol della vittoria per tutta la partita ma si ferma sempre contro un Bologna ordinato. Felsinei che in contropiede potrebbero osare qualcosa in più, perché i rossoneri non sembrano irreprensibili, ma non riescono ad impensierire Maignan. Nemmeno l’ingresso di Ibrahimovic riesce a dare la scossa giusta al Milan che si ferma sul pareggio, nonostante gli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro nel secondo tempo, in cui arriva anche un super parata di Skorupski su Rebic.

Corsa scudetto Napoli, Milan e Inter

Il pari del Milan in casa con il Bologna chiude la 31sima giornata di Serie A. Con la vittoria sull’Atalanta gli azzurri si portano a solo un punto della dai rossoneri primi in classifica. Al terzo posto c’è l’Inter con 63 punti ma con una una partita in meno.

Milan 67 Napoli 66 Intrer 63

I nerazzurri, graziati ancora una volta dall’arbitro per un rigore su Zakaria , devono recuperare la sfida proprio col Bologna.

Il calendario della prossima giornata di Serie A della corsa scudetto ora vede: il Napoli deve giocare con la Fiorentina al Maradona. Il Milan va fuori casa con il Torino, l’Inter giocherà in casa col Verona.

32sima giornata Serie A: le partite delle prime tre in classifica: