Sky – “Pareggio Milan, ma quanti tiri. Nessuna le vincerà tutte, va detto”

Il Milan pareggia col Bologna e vede il Napoli avvicinarsi ad solo un punto di distacco in classifica. Lotta scudetto aperta. I rossoneri nel primo tempo hanno rischiato anche di subire il gol dello svantaggio, ma nella ripresa i rossoneri ha attaccato molto trovando sulla sua strada anche un grande Skorupski.

Il pareggio del Milan tiene apertissima la lotta scudetto, merito anche di un Bologna ordinato in difesa. Ma a Sky al termine del match sottolineano: “Ricordiamo che il Milan anche stasera ha tirato più di trenta volte. In generale è la squadra che tira di più in Serie A. Anche se veniva da tre vittorie consecutive per 1-0“. Inoltre sempre dagli studi di Sky avvisano: “Il campionato è apertissimo. Ma va detto che nessuno farà il filotto di vittorie da qui a fine campionato ed al momento il Milan è ancora primo in classifica “.