Da Milano: pioggia di sfottò sul Napoli, milanisti gasati

Il Milan vince la gara di andata di Champions League contro il Napoli, i tifosi rossoneri estasiati commentano sui social.

Il popolo rossonero è in estasi pura per la vittoria del Milan contro il Napoli allo stadio San Siro. La squadra di Pioli è riuscita a massimizzare le occasioni avute, trovando il gol con Bennacer e poi facendo una partita da provinciale, tutta difesa e contropiede.

Ma questo tipo di gioco fa felici i tantissimi tifosi del Milan che sono euforici per la vittoria. C’è chi scrive: “Non importa com’è arrivata, mi tengo stretto questo risultato“.

Mentre ci sono tanti che commentano i post dei tifosi del Napoli, orgogliosi per la prova della squadra partenopea. Tanti tifosi milanisti ricordano: “Al momento il parziale delle ultime sfide è di 5-0 per noi, quindi io non sarei così euforico“. Ovviamente si fa la somma dei gol realizzati dal Milan contro il Napoli anche durante la gara di campionato.

C’è chi esalta invece il “dna da Champions League del Milan, determinante per battere il Napoli“. Altri invece ricordano che c’è ancora una partita di ritorno, con i tifosi rossoneri convinti: “Vi daremo un’altra lezione di calcio al Maradona e festeggeremo di nuovo in casa vostra“.