Il Milan si schiera con Koulibaly. Arriva il bellissimo messaggio del club rossonero al difensore del Napoli

Il Milan sta con koulibaly. Il club rossonero si schiera con il difensore del Napoli. Bellissimo messaggio pubblicato sui propri canali social.

I cori razzisti di Firenze a Koulibaly, stanno facendo eco in tutto il mondo del calcio. La Fiorentina ha deciso di bandire a vita gli autori del deplorevole gesto. La FIGC ha aperto un inchiesta atta a scovare e punire i responsabili. Da Firenze il sindaco del capoluogo toscano ha chiesto scusa al difensore del Napoli a nome della parte sana della città.

Alla folta schiera di quelli che lottano contro il razzismo si è unito anche il Milan. Il club rossonero attraverso Twitter, ha commentato il bruttissimo momento di razzismo nei confronti di Koulibaly: “Non ci deve essere spazio per il razzismo. Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell’uguaglianza sociale e dell’inclusione”.

There’s no place for racism in football, in society, anywhere.

Let’s keep fighting for equality and inclusion.

Non ci deve essere spazio per il razzismo.

Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell’uguaglianza sociale e dell’inclusione.#WeRespAct https://t.co/sJiV1VWh5E

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2021