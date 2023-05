Mercato Napoli, nei radar un compagno di Nazionale di Osimhen

Il Napoli è sulle tracce del centrocampista del Leicester Wilfred Ndidi, compagno di Nazionale di Osimhen.

Mercato Napoli – Il Napoli sonda il mercato alla ricerca di pedine giovani da inserire in rosa per far salire ancor più qualitativamente la squadra. Tra i nomi associati al club azzurro, spunta quello di Wilfred Ndidi, centrocampista del Leicester, appena retrocesso. Ndidi è anche compagno di nazionale di Osimhen e la sua presenza potrebbe fornire un’importante sinergia in campo.

Il Napoli, sotto la guida di De Laurentis, è alla ricerca di rinforzi nel centrocampo, considerando le possibili partenze di Ndombele e Demme, nonché la necessità di avere giocatori in grado di dare respiro ad Anguissa e Lobotka. Ndidi, centrocampista di 26 anni, è dotato di sostanza, fisicità e resistenza, qualità che potrebbero integrarsi bene con lo stile di gioco del Napoli. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con il Leicester, il calciatore potrebbe essere liberato a un prezzo ragionevole nei prossimi mesi.

Ndidi ha dimostrato affidabilità durante la sua ultima stagione con 27 presenze in Premier League. Resta da vedere se il trasferimento si concretizzerà e se il centrocampista nigeriano potrà aggiungere valore alla rosa del Napoli.