Perchè Berardi rifiutò il Napoli? Il retroscena: “La sua compagna…”

Berardi è stato a lungo oggetto di interesse del Napoli, ma alla fine non si fece niente. Le ragioni dietro il rifiuto dell’attaccante.

Tra i calciatori che il Napoli ha monitorato attentamente nel corso del tempo, spicca sicuramente Domenico Berardi. Nonostante l’interesse dimostrato non solo dalla squadra azzurra, ma anche da altri grandi club, l’attaccante ha costantemente rifiutato tutte le proposte, preferendo rimanere al Sassuolo. Si tratta di una scelta di vita che ha motivazioni personali. Francesco Oppini ha sollevato questa questione durante una sua partecipazione al programma televisivo Il Processo, trasmesso su 7 Gold.

Secondo l’opinionista di fede juventina, “Domenico Berardi non accetterebbe di giocare per il Napoli a causa della sua compagna. Va chiarito che non ci sono preclusioni nei confronti della città o della squadra. Tuttavia, la compagna dell’attaccante ha un’attività a Reggio Emilia, il che rende improbabile un trasferimento a Napoli.”

Considerando anche la possibile cessione di Hirving Lozano, il Napoli potrebbe fare un nuovo tentativo per Domenico Berardi. Lozano ha ancora due anni di contratto con gli azzurri, ma nel caso in cui non si rinnovi il contratto, potrebbe lasciare la squadra campana.