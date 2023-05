Patteggiamento Juve, Alvino: “La pena è questa? Allora conviene truffare”

Carlo Alvino ha detto la sua sulla sentenza della Juventus dopo che è stato accettato il patteggiamento per la manovra stipendi.

Dopo l’accordo di patteggiamento raggiunto ieri con la FIGC, la Juventus dovrà pagare una multa di 718.240 euro e un’ammenda per la società a causa della cosiddetta “manovra stipendi”. La squadra torinese ha così evitato il pericolo di retrocedere in Serie B.

Una decisione che non ha trovato il sostegno di Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, che ha espresso un duro commento sulla situazione attraverso il suo profilo Twitter: “Il messaggio che si trasmette è che, se questa è la pena, conviene truffare… È una sconfitta per lo sport, non c’è dubbio… che vergogna!”.

Con l’accordo di patteggiamento, la Juventus ha evitato una sanzione più grave, ma secondo Alvino, il risultato invia un messaggio negativo sullo stato del calcio italiano e sugli incentivi che potrebbero incoraggiare comportamenti scorretti. Il giornalista esprime chiaramente la sua delusione per l’esito della vicenda, considerandolo una sconfitta per l’integrità dello sport. Il suo commento critico riflette l’indignazione verso la decisione presa, che egli ritiene inappropriata.