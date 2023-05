Napoli, De Laurentiis lancia un messaggio forte ai tifosi sul mercato e la Champions.

Un messaggio per i tifosi del Napoli: il presidente De Laurentiis svela le sue strategie per la prossima stagione e fa un appello per il sostegno incondizionato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una dichiarazione forte ai tifosi, parlando alla Rai delle sue ambizioni per la squadra nella prossima stagione. Ha parlato in particolare del nuovo allenatore del Napoli, delle strategie di mercato e dell’obiettivo principale: la Champions League.

“Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3 con i nostri giocatori straordinari che vogliamo tenere,” ha detto De Laurentiis. Ha sottolineato che ha esaminato una decina di potenziali allenatori, tutti capaci di lavorare con questo schema, e sceglierà il migliore per continuare il percorso della squadra.

Un richiamo al sostegno dei tifosi

“Voglio ancora seminare e ho bisogno dell’appoggio di tutti i napoletani,” ha continuato il presidente.

De Laurentiis ha riconosciuto che i cambiamenti possono portare momenti difficili, ma ha sottolineato l’importanza di migliorarsi e continuare a progredire.

Un’occhiata alla Champions League

Parlando della Champions League, De Laurentiis ha detto: “Non voglio fare competizione col passato, guardo solo al futuro.” Ha espresso la necessità di avere fortuna nei sorteggi e di lottare per fare del suo meglio in Europa.

“Faremo del nostro meglio per accontentare i tifosi che sono il vero nostro bene. Noi lavoriamo per loro e loro devono sostenerci e devono rendersi conto che devono far parte del Napoli e non si devono avvilire se qualcosa non va nel verso giusto. Ci risolleveremo da qualche sbaglio“.

Il messaggio chiaro ai tifosi

Il messaggio di De Laurentiis ai tifosi è chiaro: vuole tenere i calciatori forti e puntare alla Champions League. Ha anche espresso la speranza che i tifosi si rendano conto che devono far parte del Napoli e che non si devono scoraggiare se qualcosa non va nel verso giusto.

Il futuro del Napoli si preannuncia entusiasmante sotto la guida di De Laurentiis. Con una forte squadra in campo e un allenatore all’altezza, i tifosi possono aspettarsi una stagione piena di successi e momenti indimenticabili.