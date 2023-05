SKY: “Offerta di ADL per Sergio Conceicao. Due italiani alla finestra”

L’esperto di calciomercato di SKY Sport Gianluca Di Marzio rivela che ADL ha presentato un’offerta per Sergio Conceicao: due italiani restano alla finestra

Sergio Coinceicao è tra i maggiori indiziati per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sul proprio sito ufficiale, l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio scrive che c’è apertura da parte dell’allenatore portoghese e l’offerta degli azzurri è di 6 milioni di euro lordi (con decreto crescita arriverebbero a 4 netti). Rimangono, comunque, in lista anche Vincenzo Italiano e Thiago Motta, che in Italia sono i favoriti. L’addio di Luciano Spalletti è ormai certo come annunciato dallo stesso allenatore e dal presidente Aurelio De Laurentiis che ora sto valutando il profilo migliore per sostituire il trainer di Certaldo.

Per Gianluca Di Marzio il Napoli ha presentato un’offerta per Sergio Conceicao

Il presidente del Napoli ha riferito: “Abbiamo il 433 come modulo a cui dare continuità e giocatori straordinari che vogliamo tenere. Abbiamo una decina di allenatori monitorati, stiamo vedendo chi è quello giusto per proseguire il ciclo aperto. Abbiamo sbagliato rare volte. La nostra dea bendata deve assisterci in Europa, è lì che vogliamo batterci”.

Su Luis Enrique ha poi proseguito: “Lui è un grande allenatore, ma penso abbia in mente la Premier, che è più attraente del nostro campionato”.