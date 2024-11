Mariani declassato in Serie B dopo Inter-Napoli: la decisione di Rocchi sul caso Anguissa-Dumfries

Il direttore di gara verrà temporaneamente retrocesso in cadetteria dopo gli episodi contestati a San Siro

Maurizio Mariani paga il prezzo dei suoi errori in Inter-Napoli. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’arbitro verrà temporaneamente retrocesso in Serie B dopo il contestato rigore assegnato per il contatto tra Anguissa e Dumfries.

La decisione di Rocchi su Mariani

Il designatore Gianluca Rocchi ha redarguito Mariani il giorno dopo la gara di San Siro. Una decisione che conferma i dubbi sul rigore fischiato dall’arbitro durante Inter-Napoli.

“Il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianluca Rocchi il giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ in Serie B. Per poi rivedere i campi di Serie A a data da destinarsi“. Spiega la Gazzetta.

La lista degli arbitri fermati

Mariani si aggiunge a una lunga lista di direttori di gara fermati dopo aver arbitrato il Napoli:

Feliciani

Maresca

Pairetto

Ayroldi

Marinelli

Il futuro di Mariani

A differenza degli altri arbitri, che sono stati completamente fermati, per Mariani è previsto un periodo in Serie B. Il ritorno nella massima serie avverrà “a data da destinarsi”, come riporta la Gazzetta.

Mariani in serie B giusta decisione

napolipiu.com aveva evidenziato le criticità della direzione di Mariani. La decisione di Rocchi conferma quanto documentato nella nostra classifica senza errori arbitrali, dove continuiamo a registrare episodi controversi a danno del Napoli.