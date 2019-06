CORRIERE. Manolas atteso a Napoli. Super ingaggio e numero di maglia.

Manolas ha scelto il numero di maglia con il Napoli. Il difensore greco in città tra oggi e domani, per lui un super ingaggio.







Tutto fatto tra Napoli e Roma per Manolas e Diawara. Manolas sarà del Napoli e ha già scelto il numero di maglia.

NAPOLI ARRIVA MANOLAS HA SCELTO IL NUMERO DI MAGLIA

Il greco, come riporta il Corriere dello Sport, prenderà la maglia n.44 lo stesso numero che aveva alla Roma.

Manolas a Napoli guadagnerà 4 milioni a stagione per cinque anni.

Manolas è atteso a Napoli tra oggi e domani, ha già visto una serie di case, che sono state ispezionate da un amico, ed ha deciso per Posillipo.







DIAWARA SCELTO DA FONSECA

Diawara avrà modo di riflettere dopo sulla propria sistemazione, avendo impegni seri da affrontare, la Coppa d’Africa, e comunque del contratto parlerà a momenti il suo procuratore.

Per cominciare, intanto, c’è la fiducia di Fonseca, il suo nuovo allenatore, che ha avallato la conclusione di una trattativa sostanzialmente veloce: magari non era quello il prototipo del centrocampista immaginato per la Roma dal tecnico portoghese ma in questo momento di difficoltà, aspettando nuovi investimenti, Fonseca ha avuto la sensibilità di non ostacolare la negoziazione.