Manchester 100 milioni per Osimhen: Giuntoli ha già un altro bomber

Il Manchester United può offrire 100 milioni di euro per Victor Osimhen e cedere allo stesso tempo Cristiano Ronaldo al Napoli in prestito. Secondo Tuttosport la trattativa è assolutamente reale con Jorge Mendes che sta mettendo in piedi da settimane tutto quanto necessario per concretizzarla. Il club azzurro incasserebbe una cifra molto alta per il nigeriano, ma c’è da convincere anche Osimhen che vorrebbe giocare da protagonista in Champions League, competizione che non disputa il Manchester.

Ma la possibilità che il nigeriano vada in Inghilterra non si può scartare, con Cristiano Giuntoli che sa già come spendere i soldi incassati per Osimhen. Secondo Tuttosport andrebbe a prendere Armando Broja del Chelsea.

Il giocatore albanese classe 2001 piace moltissimo al direttore sportivo del Napoli che avrebbe voluto portarlo in azzurro già questa estate. Ma l’operazione Ronaldo al Napoli e Osimhen al Manchester, sarebbe di nuovo questa occasione a Giuntoli. Broja al Napoli piacerebbe pure a Luciano Spalletti e alla società partenopea. Insomma ci sono tutte le condizioni per poter affondare il colpo, anche perché con tutti quei soldi a disposizione non sarebbe difficile chiudere la trattativa. Ovviamente si andrebbe a perdere un giocatore importantissimo come Osimhen che ha 23 anni, prendendo Ronaldo che ha enorme esperienza e classe ma ha anche 37 anni.