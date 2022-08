Navas-Napoli, occhio alla formula. Scende in campo Jorge Mendes

La trattativa per Navas al Napoli procede ad oltranza, nelle ultime ore sarebbe sceso in campo anche Jorge Mendes in prima persona.

NAVAS- NAPOLI CALCIOMERCATO. Jorge Mendes entra di prepotenza nelle manovre di mercato del club partenopeo. Dietro le quinte, nemmeno troppo velatamente lavora il super agente lo stesso di Keylor Navas, che può favorire gli azzurri anche per il portiere costaricense, e che ha un ottimo rapporto con De Laurentiis. Mendes vorrebbe portare la Napoli anche Crstiano Ronaldo in una super trattativa con lo United che potrebbe in premier Osimhen e al Napoli 100 milioni.

NAVAS-NAPOLI, LE UTLIME

Mendes starebbe mediando col PSG per Navas. Il matrimonio tra il portiere in uscita dal Paris Saint-Germain e il Napoli è una questione di tempo. Le schermaglie sulla buonuscita sono un gioco delle parti, anche se stiamo parlando di tanti soldi (oltre 35 milioni lordi per le prossime due stagioni). È un modo per avvicinarsi alla definizione dell’affare.

Secondo Alfredo Pedullà: “Il Psg non ha tanta voglia di tenere sotto contatto un portiere non titolare e così costoso; Navas non ha tanta voglia di fare il vice per tutta la stagione. Quindi, bisogna soltanto avere pazienza, non trascorrerà troppo tempo. Il Napoli aspetta che Navas si liberi, pronto un contratto biennale con possibile opzione, in modo da regalare a Spalletti il portiere con spessore europeo che l’allenatore aveva chiesto. L’idea è quella di chiudere prima Fabian Ruiz al Paris-Saint Germain e poi Navas al Napoli, operazioni oggi scollegate. E con Paredes in direzione Juve, il PSG vuole stringere per un altro centrocampista”.