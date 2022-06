Malcuit ai saluti: il terzino potrebbe restare in Serie A

Tra due giorni scade il contratto che lega Kevin Malcuit al Napoli. Il calciatore francese, di origini mauritane e marocchine, lascia il club partenopeo dopo quattro anni (con un’esperienza di pochi mesi alla Fiorentina). In maglia azzurra ha collezionato 38 presenze complessive: troppo poco per un calciatore per cui ci si attendeva molto di più ma che spesso è stato rallentato dagli infortuni.

L’ex Lilla e Saint’Etienne ha mercato all’estero ma anche in Serie A c’è una squadra che studia il colpo a zero per la difesa. Secondo Tuttomercatoweb il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha messo nel mirino Malcuit e nei prossimi giorni potrebbe dare vita all’affondo decisivo per acquistarlo.