Nikola Maksimovic parla in esclusiva ai microfoni di Radio Goal. Il difensore rientrato dall’infortunio si candida per un posto da titolare contro la Sampdoria.

Il campionato, la Champions ed il futuro. E’ un Nikola Maksimovic a cuore aperto quello che parla ai microfoni di Radio Goal. L’obiettivo principale in questo momento per il difensore partenopeo è il campionato: “Abbiamo perso troppo rispetto alle squadre di testa, c’è stato un lungo momento di difficoltà ed ora non vediamo l’ora di uscire da questa crisi“. Due passi avanti il Napoli li ha già fatti, vincendo con Lazio e Juventus ma c’è ancora “molto da lavorare, abbiamo bisogno di più risultati utili consecutivi” dice Maksimovic. Una delle svolte è stata sicuramente l’arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra: “Lavoriamo tantissimo, abbiamo sempre lavorato tanto anche quando i risultati non arrivavano. Magari da fuori qualcuno non lo vedeva, ma noi siamo andati avanti a testa bassa, perché sapevamo che solo col lavoro potevamo uscire dalla crisi“.

Intervista a Maksimovic: “Che bello il San Paolo pieno”

Non vuole parlare di obiettivi Maksimovic, anche perché “quest’anno si era parlato di scudetto poi abbiamo visto com’è finita. Coppa Italia? E’ un obiettivo“, ma il difensore ex Torino pensa all’Europa e promette: “Daremo tutto quello che abbiamo, al di là del risultato, per i nostri tifosi”. Proprio il ritorno dei tifosi al San Paolo è stata un’altra scossa positiva per la squadra di Gattuso: “Giocare in un San Paolo pieno è magnifico. I tifosi ci danno una carica incredibile” dice Maksimovic che aggiunge: “Non voglio dare colpe ad altre persone, sono stati anche i nostri risultati negativi a far allontanare le persone“. Intanto sul mercato sono arrivati nuovi acquisti in casa azzurra, ultimo quello di Petagna: “Il Napoli guarda al futuro, la società e la città meritano tanto. I calciatori che sono arrivati hanno grandi qualità e possono giocare per tanti anni in maglia azzurra“.